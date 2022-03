Montenegro: “A este gobierno no le interesa la igualdad de derechos en pleno siglo XXI”

En diálogo con Exitosa Te Escucha, la ex ministra de la mujer, Gloria Montenegro, manifestó su postura tras el pedido de voto de confianza por parte del gabinete que preside Aníbal Torres y señala que no trabajando por la igualdad de las mujeres, siendo una de las razones fundamentales para que, en su opinión, no reciban la aprobación del Pleno del Congreso.





“Hoy 8 de marzo vemos un gabinete con solo tres mujeres y que incluso gente que esta denunciada por agresión contra la mujer, como el Ministro del Interior, tambián el ex ministro de transporte (..) son misóginos, son machistas, el mismo ministro ayer en su mensaje, mencionaba como si la mujer fuera asesora del hombre en lugar de reconocer que la mujer puede trabajar en igualdad de condiciones”, indicó la ex funcionaria.

Asimismo, Montenegro responsabilizó al Ministerio de la Mujer por “no haber cumplido con capacitar al gabinete para que no caiga en errores tan graves” como la desconsideración a las mujeres y la falta de institucionalidad, indicando que es uno de los puntos más bajos del actual gabinete, siendo un motivo más para no merecer el voto de confianza.





“Es un equipo donde prima el machismo y no tienen como prioridad ver un enfoque de género ni de derechos, a este gobierno no le interesa la igualdad de oportunidades ni de género en pleno siglo XXI (…) en la misma sociedad no hay igualdad de oportunidades para las mujeres que por su condición de madres pueden ver dificultadas sus opciones”, añadió.

La ex titular del MIMP citó los casos del parlamentario Luis Cordero que a pesar de comprobarse su culpabilidad en viocia a la mujer no fue sancionado por la comisión de ética, asimismo mencionó el caso del cuestionado Héctor Valer que gozaba de la desaprobación de su esposa y su hija.

Finalmente habló del sentir de las personas en el interior del país. “(…) Ese desprestigio tiene cansada a la gente, la gente de zonas rurales está totalmente desilusionada de haber votado por Pedro Castillo y quieren que salgan todos poque no ven cambios”, aseveró.

