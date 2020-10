Monseñor Piñeiro: “Multiplicaremos horarios de misas y se respetarán los protocolos”

Atención. Este miércoles, el arzobispo de Ayacucho, monseñor Salvador Piñeiro, indicó que los protocolos para la reapertura de iglesias se presentaron hace un mes. “Multiplicaremos los horarios de misas y se respetarán las medidas”, aseguró.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el monseñor Piñeiro, señaló que en el reinicio de las iglesias en el país, se establecerán todos los protocolos presentados hace semanas y que esta actividad genera paz y fe en los fieles, en medio de la pandemia que azota al país por el coronavirus COVID-19.

“Si el aforo dice 70 personas, solo ingresará esa cantidad de personas. Haremos una celebración más sencilla y tendremos que multiplicar los horarios de misa para poder llegar a las personas que con ilusión lo esperan. Cada día veo muchas ancianas en la puerta rezando en la puerta de la iglesia anhelando ingresar al templo. Tenemos que acompañar, ayudar y dar esperanza”, manifestó.

VISITA PRESIDENCIAL

Monseñor Piñeiro comentó la reunió que tuvo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, este último martes, donde se terminó por confirmar el reinicio de las actividades religiosas en las iglesias del país. Además comentó que desde hace meses, se tenían listos los protocolos de bioseguridad para cuando se reabran las puertas de los templos.

“El presidente (Martín Vizcarra) nos avisó que desde noviembre se daría la facilidad de abrir los templos. Hace dos meses los obispos del Perú pedimos al Ministerio de Salud (MINSA) autorizaciones, y en algunos sitios se han estado implementando, pero igual hay muchos fieles que aún tienen temor de asistir. Los domingos era de forma virtual. Abrir los templos será una forma de que la gente se sienta segura. Cumpliremos el aforo”.

ARZOBISPO DIGITAL

Finalmente, el arzobispo de Ayacucho, indicó que durante sus jornadas y gestión religiosa, se pretendió estar lo más cerca de la gente, así se sea por el internet. Por ello, todo su equipo realizó una digitalización y presencia en las redes sociales para poder seguir comunicándose con sus fieles.

“La iglesia puede calmar nuestro pesar. Muchas veces no tenemos un lugar para guardar el duelo. Cuando muere una persona a los minutos le dan el cuerpo y por la pandemia, tienen que hacer una sepultura en privado de forma rápida. Esto ha dolido mucho a la población, por eso hemos querido acompañarlos de alguna manera. Agradezco a mis párrocos que se transformaron para esta situación, hasta yo me volví un obispo digital. No sabía nada de Facebook, ni Zoom ni Skype, pero ahora ya estoy en eso”, sentenció.

