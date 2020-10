Monique Pardo se une a plataforma para adultos Onlyfans para generar ingresos extra

El impedimento de los eventos sociales para evitar contagios del Covid-19 ha hecho que diversas figuras del espectáculo se reinventen para poder subsistir. A sus 60 años, Monique Pardo es una de las artistas que para sobrevivir y ganar dinero ingresó a Onlyfans, un servicio de suscripción para adultos basada principalmente en contenidos eróticos.



“Estoy ingresando al Onlyfans porque no me queda de otra que desnudarme para poder sobrevivir ya que el gobierno hasta el día de hoy no hace nada para ayudar a los artistas. No voy hacer pornografía, haré obras de arte, el arte del desnudo”, comentó la pelirroja que ahora luce una figura de infarto.

“A raíz de mi lesión al corazón, hubo una medicina que me recetaron y me cayó mal, bajé 12 kilos producto de la enfermedad pero ya estoy mejor y estoy haciendo mi sesión de fotos para el Onlyfans”, precisó la intérprete de ‘El Caramelo’ que lamentó que hasta el día de hoy el gobierno no brinde apoyo a los artistas.

LE ROBAN BONO

De otro lado, Monique contó que fue víctima de los ladrones pues le robaron el bono brindado por el Estado, con la modalidad de no hacer colas en el banco. “Hay una persona que conozco y muchas figuras del espectáculo también, que me pidió mi número de DNI y la de mis niñas. Me usó con el cuento de no hacer cola en el banco y me dijo que ella me lo gestionaba todo. No voy a dar el nombre ahora, pero si no se rectifica todo esto se va a saber y tomaré acciones legales”, dijo indignada.

