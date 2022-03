Mónica Cabrejos: “un amigo me violó durante confinamiento debido a la pandemia”

Una explosiva revelación realizó la presentadora de televisión y exmodelo, Mónica Cabrejos. Durante una entrevista, reveló que durante el confinamiento debido a la pandemia del coronavirus fue víctima de violación por parte de uno de sus amigos.

Cabrejos, quien fue invitada para que hable de su nuevo libro “Mujer Pública”, visiblemente afectada por lo sucedido, dijo que eso ocurrió en el 2020 en su cumpleaños. Llorando, contó que ha recibido duras críticas de aquellas personas a las que confió lo sucedido, pero que ha sabido seguir adelante.

Asimismo, dijo que había decidido cerrar este trágico momento y contar su verdad acerca de lo ocurrido esa noche esperando no ser juzgada: “La única manera de sanar es decirlo, independientemente de si me creen o no. Desde que me pasó he recibido dudas y cuestionamientos, si yo tenía la responsabilidad, que si lo provoqué o si estoy segura de que ocurrió, como si una mujer a mi edad no podría estar segura de lo que pasó”.

Ante ello indicó: “Tengo la edad de saber elegir con quién quiero acostarme y con quién no, y a la edad que tenga”.

Presenta libro

Mónica Cabrejos mencionó que en su nuevo libro “Mujer pública” está plasmado el momento que sufrió a manos de su agresor. El capítulo se llama “Viola fácil” y en él explica que en el Perú, violar es lo más fácil que puede existir. Dice que probar una violación en una mujer adulta es lo más difícil

“No basta con que yo lo diga. ‘Viola fácil’ es una droga que no deja rastro, se metaboliza en menos de 12 horas y las pruebas desaparecen”, contó.