Modesto Montoya sobre audio de Alva: “Es una seguidilla, un intento, una obsesión a no respetar la democracia”

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se pronunció acerca del audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en habla acerca de la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, y la convocatoria a elecciones presidenciales. En ese sentido, el funcionario indicó que varios personajes políticos están en contra de la gestión del mandatario desde que asumió el cargo tras las Elecciones Generales 2021.

“A mi no me sorprende para nada, porque desde el inicio de la campaña del profesor Castillo permanentemente ha habido persecuciones, intentos de que no tome el mando del Estado. Es una seguidilla, un intento, una obsesión a no respetar la democracia. Si alguien es electo para gobernar 5 años pues hay que dejarlo”, declaró el ministro Montoya.

También puedes leer: PJ dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra exministro Juan Silva y dos congresistas de Acción Popular

Asimismo, se refirió acerca de las acciones que está realizando su sector para resolver el conflicto entorno a la empresa minera Las Bambas.

“El Consejos de Ministros acordó nombrar una comisión para tomar este problema, para continuar el proceso de solución. Este grupo de trabajo convocó a la empresa de las Bambas para explicar cuál era su posición. Ellos informaron que tienen una serie de compromisos, que van a seguir tratando de cumplir”, señaló el funcionario.

Además, indicó que han conversado con la compañía para informar que el corredor minero “pasa los límites permitidos de la salud” y pedir que se realicen acciones al respecto.

“El Ministerio del Ambiente nos preocupamos por la contaminación y hemos detectado que en el corredor minero se pasa los límites permitidos por la salud. Hemos pedido a la empresa que mejore y en esta reunión han señalado que están haciendo todos los esfuerzos tecnológicos para reducir la contaminación”

Más información: