Modesto Montoya sobre adelanto de elecciones: “Yo no escuché para nada ese tema”

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, aseguró que la propuesta de adelanto de elecciones no se abordó en Consejo de Ministros antes del mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso, tal como lo aseguró el premier Aníbal Torres.

“Yo no escuché para nada ese tema, de modo que no ha sido tema en esa reunión. Ni siquiera lo he escuchado en ninguna situación, en esa ocasión o en otra, no escuché hablar sobre eso. En la prensa escuché por primera vez el tema”, dijo para Canal N.

El titular del Minam también señaló desconocer si esta propuesta había sido coordinada previamente entre el presidente de la República, Pedro Castillo, y el jefe del Gabinete Ministerial.

“Habría que preguntarle al presidente al respecto. Yo soy una persona muy pegada a las leyes, a la democracia, llega un momento en que las cosas son tan terribles que la población nos está castigando a todos, la población está harta de la confrontación”, agregó.

Más temprano, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, había indicado que el adelanto de elecciones sí se abordó, pero en una mesa técnica y no en el Consejo de Ministros.

Pedirán facultades para legislar

Este fin de semana, el ministro del Ambiente señaló que el Consejo de Ministros presentará la solicitud de la delegación de facultades ante el Poder Legislativo que busca optimizar el marco regulatorio en materia de Declaratoria de Emergencia Ambiental.

Montoya señaló que es necesario fortalecer la institucionalidad ambiental para atender temas urgentes, tales como el derrame de petróleo de Repsol.

“Se ha tenido que hacer un gran esfuerzo para ponernos de acuerdo con todas las instituciones estatales y queremos pedir al Congreso los poderes para actuar rápidamente“, expresó el ministro para Radio Nacional.

El titular del Minam también detalló que el proyecto de ley busca que el ente rector cuente con las facilidades logísticas y presupuestales para una atención efectiva ante emergencias de este tipo.

“Las leyes no permiten ser drásticas con empresas contaminadoras, el proyecto serviría para que el Estado sea más efectivo para atender de manera inmediata“, explicó.

