Modesto Montoya niega que el presidente esté implicado en fuga de Juan Silva

En entrevista con Exitosa, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, negó que el presidente Pedro Castillo esté implicado en la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien está como no habido desde que el Poder Judicial le impuso detención preventiva por el caso Puente Tarata III.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el titular del Minam rechazó que un sector del Congreso y la prensa estén “responsabilizando al presidente” por “cualquier cosa”.

“Ayer me preguntaron por el señor Juan Silva, que se ha ido. ¿Qué tiene que ver presidente que Juan Silva se haya ido? No puede ser que estén responsabilizando al presidente de cualquier cosa”, indicó.

Afirmó que el hecho de que Silva haya trabajado al interior del Ejecutivo no implica que el jefe de Estado esté inmerso en su fuga. A modo de ejemplo, dijo que sería incorrecto culpar a Keiko y su hermano Kenji Fujimori por la huida de su padre Alberto Fujimori a Japón, en el año 2000, por el simple hecho de ser hijos del exmandatario.

“Yo afirmo que la señora Keiko y su hermano no tienen nada que ver con que el padre se haya escapado en una oportunidad. No podemos estar echando en cara a la señora Keiko de que su padre haya hecho lo que sabemos. No podemos estar en este permanente ataque al Ejecutivo o al Congreso”, aseveró.

De otro lado, el ministro Montoya insistió en que el contexto actual amerita que el Ejecutivo y Legislativo dejen atrás los conflictos y se unan para reconstruir “nuestro país que está semidevastado”.

