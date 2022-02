Modesto Montoya: “Le he sugerido al presidente Castillo que trate de ser más estricto con las designaciones”

En entrevista con Exitosa, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, reveló que le ha sugerido al presidente de la república, Pedro Castillo, que sea más “estricto” con la selección de su equipo de trabajo, tras los constantes cuestionamientos de la prensa por el nombramiento de personas no idóneas para ocupar determinados cargos.





“Yo tengo confianza con el presidente, le he sugerido que trate de ser más estricto con la selección (de funcionarios), es necesario para que el Estado no tenga personas que le hagan daño al propio Estado”, refirió en ‘Hablemos Claro’.





El titular del Minam refirió que el jefe de Estado le ha respondido que él no tiene “en la mente” los antecedentes de los funcionarios que designa.

“Cuando yo le paso esta inquietud de la prensa sobre gente (no idónea) que ocupa puestos en el Estado, el presidente dice: ‘Mira, yo no tengo en la mente todo lo que ha hecho la gente que me apoya’. No es que él nombre personas (incorrectas), sino que ellos no dicen (nada sobre sus antecedentes)”, acotó.

Consultado por las contradicciones de Castillo Terrones ante la Fiscalía y la entrevista en CNN, Montoya dijo confiar en la inocencia del mandatario, quien aclarará “su inocencia” ante el país por los casos de supuesta inferencia en el ascenso en las Fuerzas Armadas, la reunión la casa de Sarratea (Breña), entre otros.

“Pedro Castillo es un hombre correcto, honesto y va a hacer las cosas necesarias para que esté clara su inocencia ante la población”, puntualizó.

