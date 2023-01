César Acuña pidió a los congresistas que lo apoyen para lograr destrabar el proyecto Chavimochic y terminar la tercera etapa

Tras juramentar como nuevo gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta reiteró su compromiso de invertir 3,000 millones de soles por año de gestión para ejecutar proyectos de inversión de impacto para la región.

La autoridad regional anunció que pondrá en marcha un programa regional para el mejoramiento de la salud, a fin de potenciar los centros de salud con mejor infraestructura, equipamiento y dotar de los profesionales idóneos para brindar un servicio de calidad a los liberteños.

También ofreció un programa de mejoramiento en el sector educación, en donde se incluya entregar útiles escolares y zapatos a estudiantes de instituciones públicas de las 12 provincias de la región.

“Esto lo debería hacer el Gobierno nacional, pero si no puede lo tendremos que hacer nosotros, pues tenemos presupuesto para ello”, manifestó.

Acuña Peralta Informó que se implementará un programa de becas, donde el mejor estudiante de cada uno de los 84 distritos de la región La Libertad reciba una subvención económica para seguir estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo.

Del mismo modo, se invertirá el 10% del presupuesto regional para la compra de computadoras para los aproximadamente 30,000 maestros que actualmente no cuentan con uno de estos equipos para mejorar la enseñanza en los alumnos.

Carreteras

El gobernador regional adelantó que se hará una compra de maquinaria pesada para mejorar las carreteras de las provincias de Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán, Gran Chimú y el reciente creado distrito de Alto Trujillo (Trujillo).

“El dinero para el combustible y los trabajadores lo pondrá el gobierno regional de La Libertad”, refirió.

En su gestión-dijo- se ejecutará la carretera Julcán, que actualmente registra una serie de problemas que impide su culminación; además, se comprometió a asfaltar la carretera Otuzco – Usquil y Cachicadán – Huamachuco.

Centro poblados

La máxima autoridad regional aseguró que los territorios más abandonados de la región son los centros poblados, y en ese contexto anunció que convertirá a cada uno de ellos en núcleos ejecutores para que ejecuten un proyecto de inversión que será planificado por una oficina técnica que se instalará en el gobierno regional.

“Si pedimos que los distritos nos envíen un proyecto de inversión no lo harán porque no tienen plata, por eso nosotros vamos a tener esta oficina que los ayudará a sacar adelante estos proyectos”, manifestó.

Distritos

Otro proyecto importante es la ejecución de una obra con una inversión no mayor de 2 millones de soles en cada uno de los distritos de la región La Libertad, con lo cual se espera invertir más de 600 millones de soles.

“No se asusten, dinero hay, lo que hace falta es saber invertir, y los que me van a ayudar son ustedes mis alcaldes. La campaña ya pasó, ahora yo no solo soy el gobernador de APP (Alianza Para el Progreso), sino de todos los liberteños”, enfatizó.

Trujillo

Acuña Peralta anunció 3 obras para la provincia de Trujillo, aunque no dio detalles de qué se tratarán. Afirmó que una será ejecutada en el ingreso sur, ubicado en el distrito de Salaverry; la segunda estará en el lado norte, en el centro poblado El Milagro; mientras que la última estará en la zona de ingreso al aeropuerto Capitán Carlos Martínez de Pinillos.

Sin corrupción

En otro momento, César Acuña pidió a los nuevos consejeros regionales que los ayuden a fiscalizar para evitar que la corrupción se robe las esperanzas de los niños, jóvenes y familias humildes de la región.

“Si encuentran a alguien robando denúncielo a la fiscalía y métanlo preso; vayan con pruebas porque tampoco se puede dañar la dignidad de las personas. Si saben de alguien que es corrupto no me lo digan a mí, vayan a la fiscalía”, enfatizó.

El flamante gobernador liberteño pidió que en la primera sesión regional se apruebe la reducción de su sueldo en un 50 % – con lo que Acuña solo percibirá 7,500 soles- y que la otra parte vaya dirigida a comprar alimentos para los niños.

Seguridad ciudadana

El tema ausente en el discurso del nuevo gobernador fue la seguridad ciudadana, pese a que La Libertad es una de las más peligrosas por su alto índice de criminalidad en el país. Acuña no mencionó el tema pese a que el exconsejero David Calderón se lo sugirió hasta en dos oportunidades. “De eso no hablaré”, se escuchó cuando se despedía.

Chavimovhic y tren

En otro momento, César Acuña pidió a los congresistas que lo apoyen para lograr destrabar el proyecto Chavimochic y terminar la tercera etapa que actualmente se encuentra paralizada porque no se pudo llegar a un acuerdo con la ex empresa concesionaria.

“Primero tenemos que lograr que el proyecto vuelva a la región y luego proponer un proyecto de inversión pública, pues son 150,000 puestos de trabajos que se generarán con la tercera etapa y el pueblo quiere trabajar”, argumentó.

Finalmente, Acuña Peralta aseguró que La Libertad liderará el impulso de la obra del tren de la esperanza o el tren del norte, y para ello se propondrá una mancomunidad para este tema específico, donde se unan las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima Regiones y Lima Metropolitana, para luego ir al Congreso de la República y pedir que se cree una ley de necesidad nacional.

Durante la ceremonia, que se realizó en la Casa de Gobierno, ubicada frente a la plaza de Armas de Trujillo, además se tomó juramento de los nuevos consejeros de la región La Libertad, que acompañarán a Acuña en esta nueva gestión regional.

