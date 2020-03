Mitos y verdades: “No hay un alimento especial para que tu sistema inmune esté fuerte”

Hoy en día se ha hablado de como tenemos que alimentarnos, de que manera proteger nuestro sistema inmune y estamos en busca del alimento mágico que nos ayude a combatir correctamente la terrible infección.

Saby Mauricio, exDecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, dialogó con Nicolás Lúcar y brindó algunas recomendaciones para prepararnos ante el posible escenario de contagios masivos en nuestro país.

Mauricio indicó que se debe aprovechar esta crisis para volver a nuestros hábitos alimentarios y poder tomar una alimentación balanceada.“No hay un alimento especial, que solo ese alimento tienes que comer para que tu sistema inmune esté fuerte”, declaró.

Mito: Es un mito comer mucha naranja, muchos cítricos o demasiadas vitaminas va a mejorar nuestra protección

No es verdad. Si tomamos una alimentación balanceada, no necesitamos ninguna suplementación. Al día, tenemos que consumir 5 porciones de frutas al día. Para un niño, dos mandarinas ya le cubrieron su requerimiento diario de vitamina C. Sin embargo, la porción varía depende del tamaño del alimento.

Verdad: Tenemos que comer fruta todos los días

Tres porciones al día: desayuno, almuerzo y cena. Para la lonchera de los niños, es suficiente con enviarles fruta para el desayuno y el almuerzo, aunque lo ideal es tres veces al día. Nuestro país tiene toda la variedad de frutas.

Mito:Es mejor pelar la fruta antes de comerla

En la cáscara de la manzana, se encuentra la sustancia que ayuda a mejorar la salud cardiovascular. Si tú vas a tener una parrillada y te comes dos o tres manzanas antes con la cáscara , te va ayudar a disminuir la grasa que tú vas a consumir.

Esta es una de las preocupaciones de todos los nutricionistas en este momento porque solo el 10% de la población peruana consume frutas y verduras como debe ser.

Tenemos un 90% de peruanos que se encuentran en riesgo de poder desarrollar alguna enfermedad, esto implica, no estar bien alimentados.

Verdad: La mitad de tu plato debe ser de verduras.

¿Cómo debe ser tu plato? La mitad de tu plato debe ser de verduras, preferentemente crudas pero bien lavadas. Si la comes cocida, la cocción le quitará algunos nutrientes.