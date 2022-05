Mítica banda Kiss se despide con un imponente concierto en Lima

Como parte de su despedida mundial, la noche del miércoles la banda norteamericana de rock Kiss, ofreció uno de sus mayores conciertos a sus seguidores en Lima. Han pasado 50 años desde aquel lejano 1972, cuando cuatro jóvenes norteamericanos irrumpieron en la escena musical con una propuesta atrevida.

Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss mostraron al mundo su arte. De esos cuatro ex mozalbetes solo quedan dos, Paul y Gene, quienes siguieron con la compleja maquinaria en la que se transformó la banda, sumando el talento de los actuales Tommy Thayer y Eric Singer.

Lima tuvo el privilegio de formar parte de esa élite de ciudades que le dice adiós a una megabanda. Un concierto frente al mar, qué mejor manera de cerrar un ciclo, nos transportó por los mejores años de Kiss. Una recopilación de lo mejor de sus 20 discos de estudio, retumbó el Arena 1 de San Miguel.

La apertura del evento fue con Rock and roll de Led Zeppelin, mientras las enormes pantallas proyectaban la salida de la banda al escenario ante la algarabía de sus seguidores.

Grandes lenguas de fuego sobre el escenario, bombardas y luces multicolores completan el show y le dan la espectacularidad que una banda como Kiss merece. Cada integrante de la banda demostró su virtuosismo con increíbles solos que nos hacen creer que pasarán muchos años para que surjan monstruos del rock que, al menos, se asemejen a los Kiss.

El fin de fiesta no podía ser de otro modo. Do You Love Me en primer lugar, para luego dar paso a Rock and Roll All Nite y la lluvia de confeti rojo y blanco que inundó el local.

