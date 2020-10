MisterChip: “Ahora Lapadula quiere jugar con Perú porque ya no está haciendo tantos goles en Italia”

Las opiniones sobre la eventual incorporación de Gianluca Lapadula a la selección peruana no cesan. Este jueves, el reconocido estadístico español Alexis Tamayo, más conocido como MisterChip, se pronunció al respecto y aclaró que él no ve con buenos ojos la integración del ariete italiano al conjunto nacional.







“Para el fútbol de selecciones siempre digo lo mismo: creo que un jugador tiene que jugar con el país en el que se sienta a gusto. En el país con el que ha nacido o si no ha nacido allí, que demuestre un sentimiento hacia esa selección y no me parece que sea el caso de Lapadula por todos los antecedentes que hay”, precisó para diario Depor.

Luego precisó: “Ahora quiere jugar con Perú porque ya no está haciendo tantos goles en Serie A, las llamadas de la selección italiana parecen muy lejanas y habrá pensado en que para ir al Mundial de Qatar en una selección emergente como Perú que ya estuvo en el último Mundial es una buena opción”.





El estadístico español añadió que a diferencia del fútbol de clubes, en donde las estrellas cambian de equipo con normalidad, en nivel selecciones debería ser distinto. “Es así como lo veo. Aunque sea legal, porque por su madre tiene las posibilidades de jugar por Perú, este tipo de cosas no me gustan y no me parecen que sean propias del fútbol de selecciones”, añadió.

“Polémicas al margen y centrándonos única y exclusivamente en el aspecto deportivo, Lapadula sería un jugador extraordinario, de hecho por eso lo llamó Gareca hace cuatro años pensando en el Mundial de Rusia porque Perú tiene problemas arriba”, precisó MisterChip.

Lapadula ya tiene ficha en la Reniec y está a punto de obtener el DNI

El delantero italiano de madre peruana, Gianluca Lapadula, estaría más cerca de la selección peruana. Este jueves, se conoció que la ficha del ariete del Benevento de la Serie A ya está en la RENIEC, por lo que su DNI estaría siendo habilitado en las próximas horas.

Con este trámite finalizado y con la posterior obtención del pasaporte peruano, Lapadula no solo estaría apto para ser convocado a la selección peruana, sino que también tendría el visto bueno de la FIFA para jugar por Perú ante Chile y Argentina, en la próxima fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022.