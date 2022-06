Alessia Rovegno abrió su corazón y contó parte de su vida, no solo de su época escolar cuando según confesó era muy tímida e incluso cuando sus padres se divorciaron. La Miss Perú 2022, contó incluso que sufrió de bullying en la época escolar.

En en programa dominical Día D, la recién coronada Miss Perú 2022, confesó que era una niña introvertida por lo que sus compañeros se aprovechaban de eso, por lo que era víctima de bullying.

Rovegno durante la entrevista dijo que “en el colegio yo era muy tímida y me costaba socializar”. En esa etapa su hermana Arianna era su salvadora, ya que “venía a recogerme en el recreo y me llevaba a jugar mundo con ella”. Otra etapa de su vida fue la separación de sus padres, Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, quienes terminaron su romance tras el ampay de la actriz con Carlos Thorton.

“Si bien me mantuvieron al margen, no era igual verlos juntos. Ahora los veía por separado y creo que esas cosas hacen crecer, y a veces es mejor ¿no? Que se separen a verlos en una relación que tal vez no van, que tal vez son muy diferentes”, indicó al dominical.

Como se recuerda la pareja se separó cuando ella tenía 2 años y su hermana mayor 4 años. “Crecí con eso, y al final ellos tienen una relación súper buena, súper sana, es muy bonita la relación que tienen hoy en día. Y con tal que ellos esté bien, felices, yo voy a estar bien feliz”, agregó.

Sobre las críticas a su oratoria, Alessia admite que aún le cuesta soltarse ante las cámaras debido a sus nervios, pero es consciente que debe trabajar muy duro ese aspecto para poder superarlo cuando participe en el certamen Miss Universo.

