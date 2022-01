Mirtha Vásquez sobre derrame de petróleo: “Al parecer Repsol no tuvo plan de contingencia”

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, indicó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) verificó que “al parecer” la empresa Repsol no tuvo un plan de contingencia ante el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Además, informó que este sería el principal motivo de no tomar acciones de manera inmediata para remediar el daño que ocasionaron en playas y reservas naturales.





“También nos comentaban de la OEFA de que se ha verificado de que, al parecer, la empresa no tenía plan de contingencia, por lo mismo no ha tenido capacidad de reacción, por lo mismo recién están hablando de contratar alguna empresa para que pueda hacer la limpieza, la remediación, y, claro, no habían medidas concretas que en ese momento se puedan asumir, y han pasado cuatro días y el desastre se sigue extendiendo debido a estos temas de la falta de un plan de contingencia”, expresó Mirtha Vásquez.

Asimismo, la jefa del Gabinete Ministerial indicó que los funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minam) le han pedido las explicaciones a Repsol acerca de lo ocurrido y de las acciones que han realizado frente a la descarga del petróleo, debido a que en un principio la empresa habría tratado de minimizar la magnitud del desastre.

“El Gobierno, por intermedio del Ministerio del Ambiente, ha estado en diálogo con la empresa Repsol, pidiéndole explicaciones justamente porque en principio lanzaron una alerta que, efectivamente, minimizaba el hecho hablaba de un derrame de petróleo bastante pequeño, entonces se ha verificado que no lanzaron tampoco las alertas públicas correspondientes como para que la población y las diferentes autoridades pudieran tomar acciones también frente a lo que se venía”, enfatizó.

Cabe señalar que, el último martes, el titular del Minam, Rubén Ramírez, informó que la multa para la empresa encargada de la Refinería La Pampilla sería de hasta S/138 millones, que corresponde a 30 mil UIT.

