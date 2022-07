Vásquez señala que lo de las rondas a los periodistas no fue secuestro: “A mí me han retenido 2 veces”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, señaló que se tenía que investigar lo sucedido con los periodistas de América TV, quienes denunciaron que las rondas campesinas de Cajamarca los secuestraron el último miércoles, pero aclaró que no este caso no existía la figura del secuestro.

Vásquez Chuquilín señaló que los periodistas tenían razón de exigir que se investiguen los hechos y se sancionen si es que se habían cometido delitos, aunque precisó que se desconocen varios temas de carácter jurídico-político. Recordó que nuestro país está suscrito al convenio 169 y por eso se tenía que respetar la interculturalidad.

“En la Constitución, hemos reconocido a las rondas campesinas como expresión de esa diversidad, por eso el Estado les ha reconocido que pueden administrar justicia, y eso incluye medias coercitivas como la retención, investigaciones y sanciones”, señaló.

En esa línea, la también expresidenta del Congreso aclaró que el punto 3 del acuerdo plenario señala que las rondas campesinas no cometen secuestros. “El secuestro es un delito que implica una condición; que se actúe privando de la libertad sin ningún motivo o facultad. Las rondas tienen esa facultad. Yo soy cajamarquina y he trabajado toda mi vida con rondas, a mí me han intervenido dos veces, siendo de Cajamarca y defensora de rondas. Te llevan a la casa comunal hasta que se aclare qué haces ahí. Ellos cuidan mucho sus espacios”, añadió.

También indicó que existían más de 1800 procesos contra ronderos por estos casos. “El intervenido denuncia por secuestro, pero según el acuerdo plenario no es así. En las comunidades, el hecho de que seas una persona extraña, permaneciendo ahí, ellos consideran que te tienen que intervenir”

Vásquez sí aclaró que es posible que la ronda pueda cometer abusos y eso sí se tenía que sancionar, pero indicó que la investigación no tiene que centrarse en el tema del secuestro […] “Me parece cuestionable que se haya hecho firmar un documento y obligado a leer un pronunciamiento. Se podría configurar un delito de coacción, mas no de extorsión”, añadió.

