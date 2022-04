Mirtha Vásquez sobre castración química: “Solo desvía las obligaciones de prevención y justicia”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el Poder Ejecutivo aprobara el proyecto de ley sobre la castración química para violadores. En esa línea, señaló que esta medida no resuelve la violencia sexual y que solo desvía la prevención y justicia para estos casos.

En esa línea, la exfuncionaria cuestionó las acciones de la actual gestión para solucionar conflictos, por lo que pidió no más estados de emergencia y más soluciones concretas.

“La castración química no resuelve el problema de violencia sexual, solo desvía las obligaciones de prevención/justicia. Los estados de emergencia no solucionan conflictos, solo los complican. ¡El gobierno no puede usar la represión incumpliendo la gestión institucional de conflictos!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe precisar que esta tarde, en conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció que se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley sobre castración química para violadores, medida que será enviada al Congreso de la República para que “sea analizado, discutido y, si lo consideran pertinente, aprobado”.

“Nosotros ya tenemos en nuestro Código Penal cadena perpetua para violadores de menores de edad, por lo tanto, consideramos que esta medida como pena accesoria es para aquellos que cometen delitos de violación de la libertad sexual con penas determinadas: 15 años, 20 años, 25 años y la medida se aplicará luego de cumplida la pena”, agregó el ministro.

