Mirtha Vásquez criticó elogios del ministro de Salud a congresista Álex Aguinaga

La ExPresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre las felicitaciones que emitió el cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, como parte de su defensa, al congresista Álex Aguinaga, de la bancada de Fuerza Popular, quien se encuentra comprometido en el caso de esterilizaciones forzadas.

“No, señor Condori. Es antiético que usted pretenda salvarse de la censura, elogiando a personajes comprometidos con graves acusaciones de crímenes como fueron las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista de los 90. ¡Este gobierno no puede perder el sentido de justicia!”, se lee en post que la excongresista hizo en su Twitter.

También te puede interesar: Carlos Anderson renunciará a la bancada de Podemos Perú

La exparlamentaria nacida en Cajamarca, no fue la única voz que se pronunció ante lo dicho por Condori, la congresista de la bancada de Juntos Por el Perú, Ruth Luque, no ocultó su disconformodidad por las palabras del exdirector de la Red de Salud de Chanchamayo. “No se puede borrar de la historia una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación hasta el momento”, expresó.

Sin embargo no fueron las únicas reacciones, la también congresista de Juntos Por el Perú, Sigrid Bazán, indicó que un “apretón de manos con la derecha no le va a garantizar al Gobierno de Pedro Castillo el respaldo”, declaró la también ex presentadora de televisión.

Cabe resaltar que las palabras de Condori que generaron polémica, fueron las siguientes: “(Quiero) felicitar al congresista Aguinaga. Él fue ministro de Salud. Usted con su equipo, doctor, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino para detección temprana el año 2010. Esto es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”. Ante lo cual la exfuncionaria y las parlamentarias alzaron su voz de protesta.

Más en Exitosa: