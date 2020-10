Miraflores | EsSalud: “Hay un exceso de confianza pensando que el virus se fue”

Atención. Este lunes, el vocero de EsSalud, Dante Cersso, comentó en Exitosa, que hay un grupo de la población tanto en Miraflores como en otros distritos, que tendría un exceso de confianza respecto al contagio del covid-19 y por ello, hoy se reportan esos altos índices de nuevos casos.



Como se recuerda, recientemente el alcalde Miraflores, Luis Molina, señaló que el aumento de contagios del coronavirus en las últimas semanas en su distrito, es debido a la afluencia de personas provenientes de otras jurisdicciones, que llegan atraídas por los atractivos urbanos de esta zona de Lima.

“Esta es una ciudad cosmopolita, en la cual hay cien mil vecinos y todos los días transitan por Miraflores, porque es una ciudad que tiene malecones y con una población de más 400 mil personas. Entonces, realmente si se tienen que contagiar, porque vienen de otros distritos”, expresó Molina en una nota para Cuarto Poder.

Dante Cersso, vocero de EsSalud, se pronunció al respecto y consideró que estas declaraciones tienen una línea general, pero no sería la única afirmación correcta, ya que durante los días previos se ve cómo muchas personas están cerca de aglomeraciones en diferentes puntos del distrito como en la Playa Makaha, puentes del Malecón, avenidas como Santa Cruz y Pardo, y el parque Kennedy.

“Lo que sucede es que si uno se cuida con las medidas de prevención, si es responsable, la probabilidad de contagio es menor. Es una suma de factores, no solamente es señalar que se trata de personas de otros distritos. Los domingos estamos observando que existe una gran cantidad de corredores, ciclistas y demás personas que se aglomeran, y muchos de ellos se quitan la mascarilla en momentos como al hablar por teléfono y eso genera una mayor probabilidad de contagios. Seas o no de Miraflores, debes evitar las aglomeraciones”, manifestó.

CONFIANZA

Finalmente, Cersso explicó que las personas se estarían confiando puesto que, por las zonas aledañas donde viven, no se habían reportado tantos casos durante los últimos meses, pero ahora la situación puede variar, si es que no se siguen los protocolos y por el contrario, hay una excesiva confianza.

“En distritos donde no se generaron los casos en principio, hoy se están viendo más casos. Lo que estamos viendo es que los distritos donde se han tomado mayores cuidados, y no se habían contagiado mucho, ahora están presentando un incremento de casos. Porque uno se está confiando, y ese exceso de confianza es lo que debemos evitar. El virus no se ha ido, el virus sigue”, sentenció.

