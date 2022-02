Minsa garantiza aplicación de las primeras dosis a menores

El ministro de Salud, Hernán Condori, aseguró ayer que la vacunación contra la covid-19 de primeras y segundas dosis está garantizada para todos los menores. Sin embargo, padres de familia denunciaron que sus hijos no fueron vacunados en algunos puntos de inmunización “por reprogramación”.





“Está asegurada la primera dosis y se está yendo a los distintos lugares del país para seguir inmunizando”, remarcó ayer el funcionario, desde la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), durante el lanzamiento del “VacunaArte”. Además, recordó que el Perú recibió el último viernes un nuevo lote de 624 mil dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer.





No obstante, reporteros de Exitosa constataron que solo minutos antes, en el vacunatorio de la Videna, en San Luis, padres de familia reclamaban que sus hijos no habían recibido la vacuna contra la Covid-19 porque “estaban priorizan- do la segunda dosis”. Esto en función al comunicado emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) días antes.

“Dicen que no hay vacunas para las primeras dosis. Me parece muy mal porque incitan tanto a ‘poner el hombro’, pero los niños no pueden vacunarse. Es el único día que tenía libre y me costó convencer a mi hijo para que venga”, declaró un indignado progenitor. El ministro Condori se comprometió a corregir estos hechos e insistió en que “están vacunando a todos los niños”.

100% de aforo

Por otro lado, el titular del Minsa anunció que su portafolio prepara un proyecto de ley para ampliar el aforo en espacios cerrados y abiertos al 100%, con el propósito de impulsar la reactivación de la economía.

“Estoy elaborando el documento técnico, que voy a presentar en sesión de Consejo de Ministros, para el día miércoles, y sea aprobado el aforo al 100% para que la economía se reactive”, detalló la autoridad.

Cabe recordar que Lima Metropolitana y Callao se encuentran en un nivel de alerta moderado. En esta clasificación el aforo máximo permitido en es pacios cerrados es del 80%, a excepción de gimnasios (60%), coliseos (60%) y restaurantes con un área mayor a 200 metros cuadrados (100%).

El Dato: Durante su participación en la comisión Covid-19 del Congreso de la República, el ministro de Educación, Rosendo Serna, reveló que solo el 54.7% de estudiantes de 5 a 11 años han recibido una dosis de la vacuna y alrededor del 30% cuenta con las dos dosis.

