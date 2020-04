Minsa: En 2019 se brindó más de 20 mil atenciones a personas con autismo

En el Día Nacional de Concienciación del Autismo, el Ministerio de Salud (MINSA) detalla que, durante el 2019, ha brindado 23 mil 598 atenciones a personas con que padecen ese trastorno a nivel nacional.

July Caballero, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa, explica que el TEA es una condición que se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social y por patrones de comportamiento restringidos y repetitivos.

Según la OMS, 1 de cada 160 niños(as) presenta manifestaciones de TEA. Este se produce por la confluencia de factores biológicos y ambientales que aún no se han determinado con precisión.

El TEA se presenta en niños o niñas de cualquier nivel socioeconómico, grupo étnico, lugar de procedencia y sexo, pero es más frecuente en los hombres. Las manifestaciones se inician a edad temprana, cuando el niño o niña no adquiere habilidades del desarrollo social y de lenguaje. Por ejemplo, no mira a los ojos a su madre de forma consistente, no sonríe ni se ríe con las personas, no voltea cuando lo llaman por su nombre, no muestra interés en otros niños o no comparte su interés por un objeto con los demás. Asimismo, existen intereses restringidos, comportamientos repetitivos y en algunas personas hay molestia frente a los sonidos fuertes o algunas texturas.

“La detección precoz de estas manifestaciones es fundamental ya que permite que el niño(a) reciba las intervenciones más apropiadas y oportunas, lo que mejorará sus habilidades de comunicación social, su funcionamiento para desarrollar una mayor independencia, mejorar su calidad de vida y tener mayores oportunidades para lograr sus aspiraciones de vida”, señala la especialista.

Una intervención integral y temprana ayuda a brindar el soporte adecuado a las familias a fin de que puedan mejorar la respuesta sensible y oportuna a las necesidades de sus hijos(as), así como trabajar con los recursos en sus comunidades que permita una mejor inserción social, escolar y laboral.

Actualmente, a nivel nacional, el Minsa tiene 152 Centros de Salud Mental Comunitaria los cuales cuentan con profesionales de psiquiatría, psicología, enfermería, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, servicio social, entre otros, necesarios para brindar una atención integral.