Minsa: Debemos vacunarnos porque aún la pandemia no termina y pueden aparecer nuevas variantes

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), recalcó que desde la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, que inició el 9 de febrero del 2021 en el Perú, se logró mitigar el impacto de la pandemia logrando salvar la vida de miles de personas.

El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC, César Munayco, detalla que para finales de julio del 2021 solo el 20.13 % de la población objetiva, es decir, más de 5 209 107 personas ya contaban con dos dosis de la vacuna anticovid. En tanto, el número de personas internadas en UCI o fallecidas, en su mayoría, no tenían ninguna dosis, representando alrededor del 85 % a 92 % aproximadamente.

Cabe detallar que las cifras varían según la fecha en que se analizan los datos porque la actualización de la información es constante. Para el cálculo de esta proporción se utilizan tasas de los fallecidos o hospitalizados atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de acuerdo al tamaño de la población vacunada y no vacunada.

Además, no se podría comparar el número absoluto de personas fallecidas vacunadas con las no vacunadas en determinado periodo de tiempo, debido a que el tamaño de cada grupo (vacunado y no vacunado) es diferente; en este caso la población vacunada es mucho mayor que la no vacunada.

En ese sentido, Munayco destaca la efectividad de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en la población. “Las vacunas son efectivas en prevenir los casos severos y las muertes, por eso debemos vacunarnos más aún cuando todavía no termina la pandemia y pueden aparecer nuevas variantes”, sostuvo.

