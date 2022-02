Minsa confirma que desde hace una semana hay una disminución de casos COVID-19

El director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, confirmó que desde hace una semana los contagios de COVID-19 están disminuyendo en todo el país.





“A nivel nacional hay una desaceleración y eso se ha visto en todos los niveles. Hay que tener en cuenta que si se disminuye los contagios en los mayores también sucede lo mismo con los menores porque ellos se contagian a través de sus padres o familiares“, dijo.

De acuerdo con Munayco, la nueva variante ha actuado rápidamente y ha infectado a gran número de personas en corto tiempo. Por ese motivo, explicó que se va a llegar al pico más rápido y la tercera ola se resolverá más rápido que las anteriores.

No obstante, precisó que no se haya llegado a la inmunidad de rebaño porque una persona que se contagió con covid-19 puede volver a infectarse y seguir contagiando.

“Ello no significa que ya se puede hablar de un triunfo porque la pandemia no ha terminado y mientras los países no tengan un acceso alto a las vacunas como en África o Asia se pueden ir presentando nuevas variantes por eso hay que seguir cuidándose“, agregó.

Coronavirus en Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó 10,842 casos confirmados de covid-19 en las últimas 24 horas, así como 81 fallecidos por la misma enfermedad.

De acuerdo con el reporte, 6,023 pacientes se encuentran hospitalizados por dicha infección y 1,345 de ellos están en UCI con ventilación mecánica.

