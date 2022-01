Minsa aclara que fiestas y reuniones sociales siguen prohibidas pese a suspensión de toque de queda

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aclaró que las fiestas y reuniones sociales se mantendrán prohibidas tras el anuncio del levantamiento del toque de queda a nivel nacional, a partir de este jueves 27 de enero, debido a la aglomeración y el riesgo de incremento de casos covid-19 en medio de una tercera ola.





“La decisión de levantar el toque de queda no quiere decir que las fiestas, las reuniones sociales, las aglomeraciones están permitidas. Están prohibidas expresamente en los decretos supremos que están vigentes”, manifestó e titular del Minsa en declaraciones a Canal N, y agregó que tanto los bares como las discotecas sí podrán funcionar, pero con el aforo permitido y sin realizar actividades que promueva la aglomeración.

“(Las discotecas y bares) pueden funcionar, pero (las reuniones) están prohibidas, eso no se ha modificado, las reuniones sociales, las aglomeraciones de gente, eso sigue vigente. No es que se termine el toque de queda para que haya fiestas. De ninguna manera. El decreto supremo es un decreto que marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”, explicó.





Cevallos Flores señaló que la normativa se publicará en las próximas horas en el Boletín del Diario Oficial El Peruano. Además, explicó que la decisión se tomó luego de una reunión del Consejo de Ministros, en donde se concluyó que el toque de queda será suspendido para que las personas lleguen con más tranquilidad a sus casas, y no se expongan a las aglomeraciones de los transportes públicos.

Por otro lado, el funcionario también ratificó que los espacios públicos cerrados pueden funcionar, pero siempre cuidando “el distanciamiento y que los mayores de 40 años tengan su dosis de refuerzo”.

