Ministros de Salud y Justicia hoy ante el Congreso para afrontar interpelación

Hoy los ministros de Salud y Justicia, Hernán Condori y Ángel Yldefonso, respectivamente, se presentarán ante el Congreso de la República para afrontar las interpelaciones en su contra sobre cuestionamientos por no tener la debida idoneidad para el ejercicio del cargo en ambas carteras.

El primero en asistir al Hemiciclo es Condori a partir de las 9 de la mañana. Son 17 preguntas las que el ministro tendrá que responder. Mientras que Yldefonso acudirá al medio día y el pliego interpelatorio consta de 10 interrogantes.

Como se sabe, la moción contra Condori se sustenta, por la investigación der la Fiscalía de La Merced, en Junín, por el delito de cobro indebido y negociación incompatible.

Además, de la denuncia presentada por el Equipo Consultivo de Alto Nivel del Minsa por no existir las “condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo”, y los pronunciamientos del Colegio Médico del Perú (CMP), pidiendo su remoción inmediata del cargo.

El mismo Condori, tras aprobarse la interpelación en su contra, confirmó que asistirá hoy ante el Pleno del Congreso y sostuvo que responderá a las dudas de la representación nacional. “Me someteré a la interpelación, estaré presente para responder las preguntas de nuestros señores congresistas”, indicó hace unos días.

“Para mí es una oportunidad de poder presentarme y hacer descargos de lo que dice la prensa”, agregó.

70 DENUNCIAS

Por otro lado, las motivaciones en la moción de interpelación contra el ministro de Justicia se basan en los cuestionamientos a su gestión como procurador adjunto regional de Áncash y las 70 denuncias por negligencia que pesan en su contra cuando se desempeñaba en dicho cargo.

“Ya hemos señalado que asistiré puntualmente el día miércoles al mediodía a esclarecer todas aquellas preguntas que me haga el Congreso. No me he negado a declarar, en este momento lo estoy haciendo”, indicó hace días.

“Daré las explicaciones en un mejor momento, pues tenemos actividades que nos esperan por todos los lugares. Simplemente quiero darle la bienvenida a la prensa”, añadió.

Cabe indicar que varias bancadas políticas del Parlamento insisten en que ambos ministros deben ser censurados

VOTARON A FAVOR

Sobre Condori había dos mociones de interpelación: la primera se aprobó con 77 favor, 33 contra, 1 abstención; y la segunda se aprobó por 76 votos a favor, 34 en contra y 1 abstención. Mientras que la decisión contra el ministro de Justicia se tomó por 65 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones. Además, hay una moción de censura pendiente contra el ministro de Salud propuesta por Fuerza Popular.

