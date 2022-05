Ministro Zea sobre declaraciones de Cerrón: Hay que preguntarle a qué se ha referido

En diálogo con los medios de prensa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, evitó ahondar en las polémicas declaraciones realizadas por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien dio a entender que la Constitución de podía cambiar “de manera pacífica y de manera no pacífica”.

“Hay que preguntarle a Cerrón a qué se ha referido. Nosotros somos respetuosos a nuestra Constitución y nunca hemos mencionado esos términos. No tengo opinión al respecto”, señaló el ministro Zea.

El titular del Midagri también se refirió a la citación a la primera dama de la Nación, Lilia Paredes, por parte de la Fiscalía debido a las declaraciones de la empresaria Karelim López, e indicó que “había que dejar trabajar a las autoridades”.

DECLARACIONES DE CERRÓN

Durante un evento partidario realizado el pasado 3 de mayo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas señaló que la única manera de realizar cambios en el país es cambiando la Constitución Política del Perú. Incluso, recalcó que este objetivo se deberá lograr “ya sea de manera pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. Nosotros reafirmamos -desde que se fundó el parido- en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacifica, lamentablemente”, señaló

