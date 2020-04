Ministro Zamora: “Pasará mucho tiempo para que retorne el fútbol local”

Ya todos se hacían la idea de que el campeonato peruano no volverá a jugarse en un buen tiempo y sin público. Pero faltaba una voz oficial y esta llegó ayer con las declaraciones de Víctor Zamora, ministro de Salud. “A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la ‘U’ sin abrazarme con la multitud.

Acá, mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, dijo tajantemente Zamora en el programa Reporte Semanal. El aislamiento social ordenado por el Gobierno termina este domingo, pero las actividades en general volverán a su normalidad poco a poco.

Eso sí, quizá el fútbol sea una de las que más demore para que todo vuelva a ser como antes. Está claro que la vida vale más que cualquier partido de fútbol, tal como lo dijo hace unos días el italiano Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El último día que se jugó el torneo Apertura fue el lunes 9 de marzo. Luego, acatando las órdenes de las autoridades sanitarias, todo se paralizó.