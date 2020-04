Ministro Zamora: “La prueba no determina si te tienen que hospitalizar o no”

El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que las pruebas de coronavirus COVID-19 no determinan si el paciente requiere hospitalización o no, en referencia al fallecimiento del ex congresista de Fuerza Popular, Glider Ushñahua.

“La prueba no determina si tú necesitas oxígeno o no, la prueba no determina si te tienen que hospitalizar o no, la prueba lo único que te dice es si tienes o no la enfermedad”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Al respecto, Zamora sostuvo que la enfermedad de COVID-19 se caracteriza por tener una “gran dificultad” respiratoria. “Y la gran dificultad respiratoria, independientemente de la causa, tiene que ser tratada”, puntualizó

El titular del Minsa indicó que ha delegado al jefe de SuSalud a investigar lo que sucedió en el caso del exparlamentario Ushñahua. “Se investigará cómo fue su enfermedad desde que estuvo en su casa, si llamó al 113, si se automedicó o no, si estaba o no recibiendo tratamiento adicional, cómo lo trataron en el hospital, quién lo trató y qué procedimientos le hicieron”, puntualizó.

Asimismo, el ministro Zamora enfatizó en que las pruebas de laboratorio solo determinan si una persona tiene o no la enfermedad. “Las pruebas no tienen nada que ver con el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad es exactamente igual si es que uno tiene o no la prueba confirmatoria”, señaló.