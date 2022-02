Ministro Yldefonso: “Durante mi gestión como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Yldefonso Narro, se pronunció a través de sus redes sociales para negar las denuncias en su contra por presunta negligencia en su desempeño como procurador del Gobierno Regional de Áncash entre 2017 y 2018.





“Ante recientes informaciones periodísticas, quiero aclarar que durante mi gestión como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas, anteponiendo siempre el servicio a la ciudadanía en cada una de las responsabilidades que he asumido en mis 25 años de trayectoria”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

No obstante, precisó que asumió el cargo de Procurador Adjunto Regional y encargado de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Áncash “en un contexto de inestabilidad política y desorden institucional”.





También puedes leer | Pedro Castillo: “Hay que limar las asperezas, porque la confrontación hace que el pueblo también siga postergado”

“Teníamos profundas carencias de recursos materiales, humanos y presupuestarios, que dificultaron la adecuada atención de la defensa. Sin embargo, a pesar de no ser el Procurador Público titular, se atendieron aproximadamente 8300 procesos”, explicó el actual integrante del Gabinete Ministerial.

Asimismo, reconoció “la labor ardua y sacrificada de los todos los procuradores del país”, al señalar que constantemente están expuestos a múltiples denuncias, “las mismas que se enmarcan en el principio constitucional de la presunción de inocencia”.

“Como titular del Ministerio de Justicia, uno de los pilares de mi gestión es y seguirá siendo fortalecer la defensa jurídica del Estado, para que quienes defienden los intereses del país tengan los recursos necesarios para realizar una adecuada labor”, apuntó.

Ante recientes informaciones periodísticas, quiero aclarar que durante mi gestión como procurador no he tenido sanciones penales ni administrativas, anteponiendo siempre el servicio a la ciudadanía en cada una de las responsabilidades que he asumido en mis 25 años de trayectoria. — Ángel Yldefonso Narro (@AngelYldefonsoN) February 17, 2022

PREPARAN UNA MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA YLDEFONSO

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció esta tarde que la bancada celeste se encuentra preparando una moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, cuestionado por tener más de 70 denuncias en su contra.

“Estamos preparando una moción de interpelación para el ministro de Justicia. Hoy ha salido en primera plana que tiene 70 denuncias, entonces eso sigue caminando“, dijo desde las afueras del Parlamento.

Más en Exitosa