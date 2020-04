Ministro Víctor Zamora confirmó la existencia de subregistro en datos de la covid-19

Ante el avance del coronavirus en el Perú, el ministro de Salud, Víctor Zamora Mesia, aseveró la existencia de un subregistro en datos que refiere a los contagios, fallecidos y recuperados del covid-19 en todas las regiones y países del mundo, es por ello que negó la intención de ocultar información.

Asimismo, el ministro aclaró que este mecanismo es realizado en el exterior y no solo por esta pandemia: “En todos las regiones y países del mundo existen diferentes grados de subregistro, no solamente en esta pandemia si no en todas las enfermedades existen un nivel de subregistro. No existe voluntad alguna de ocultar información”, manifestó Zamora durante su exposición ante las tres comisiones del Congreso.

Por otro lado, no descartó que haya una limpieza de los datos que se ingresaron por error, “puede sí existir entidades en cuanto a la calidad del registro y esa es la razón por la que uno puede ver un dato, al día siguiente se corrige el dato porque estuvo mal registrado, se puso el nombre distinto, el sexo distinto, entre otros”, indicó.

“Todo eso es un proceso continuo de registrar y limpiar, de hecho China que es el país donde se registró la epidemia hasta ahora se encuentra limpiando los datos de sus subregistros tanto epidemiológicos como clínicos”, detalló.

Por último, Zamora resaltó la transparencia de su gestión gubernamental durante la pandemia del coronavirus, con respecto a los datos oficiales que se brinden en la página web, por lo que no existe intención alguna de ocultar información.