Ministro Serna: Hay una obsesión permanente del Congreso por la vacancia

El último viernes, a su salida de Palacio de Gobierno, el ministro de Educación, Rosendo Serna, cuestionó que en un sector del Congreso insista con la vacancia presidencial y tildó de risible el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria.

“Hay una obsesión permanente para la vacancia, buscan cualquier motivo. Por ejemplo, el hecho de la traición a la patria es risible, ni siquiera el documento está bien elaborado, no hay sustento del caso. Como es posible que una entrevista pueda dar un sustento adecuado”, señaló Serna.

El titular del Minedu también se refirió al video del presidente Castillo en donde se ve cómo dos policías le atan los zapatos, e indicó que el jefe de Estado necesitaba asistencia en ese momento.

INFORME FINAL

El informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que remitió el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Rosio Torres, recomienda inhabilitar al jefe de Estado por cinco años por el presunto delito de traición a la patria.

Según la denuncia, el presidente Castillo Terrones habría violado los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1,2,11) de la Constitución. Como se recuerda, los días 24 y 25 de enero, la cadena internacional CNN transmitió una entrevista al mandatario en la que él se pronunció sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar.

“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. (…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, dijo Castillo aquella vez.

