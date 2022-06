Ministro Serna: Clases presenciales deben continuar pese a amenaza de cuarta ola

El ministro de Educación, Rosendo Serna, indicó que las clases presenciales deberán continuar en las diferentes regiones del país, pese a la advertencia del Ministerio de Salud (Minsa) de ingresar a una cuarta ola de contagios por Covid-19, si los casos siguen en aumento.

“Todos los países han reactivado la economía, las clases son presenciales, la educación básica también se ha demostrado que no ha influido el tema del contagio a nivel de instituciones educativas, sino que está demostrado que en esta supuesta ola que iniciará (se incrementará en) el nivel de contagio pero el nivel de la incidencia en hospitalización no es tal como ha sido en la primera, segunda y tercera ola”, declaró el ministro Serna ante la prensa.

Asimismo, pidió la población que cumplan con las medidas de bioseguridad que recomienda el Minsa para evitar la propagación de la Covid-19 y proteger a los ciudadanos de dicha enfermedad. En ese sentido, señaló que los ciudadanos deberán de acudir a los diferentes centros de vacunación para recibir las dosis que les corresponda.

“Tienen que vacunarse. La única forma de no ser contagiados es estar vacunado y si logramos una vacunación sobre todo en los jóvenes de 12 a 18 años la seguridad estará garantizada”, indicó.

Cabe señalar que, el ministro de Salud, Jorge López, informó que en el país se ha registrado un incremento de contagios Covid-19 y aclaró que, pese a ello, no se han reportado casos graves o un mayor número de hospitalizaciones.

“En todo el país está teniéndose un incremento de casos COVID-19. Al respecto, tenemos que decir que no tenemos hospitalizaciones, que no tenemos casos graves. Lo que estamos teniendo es un incremento de casos que todavía no llegamos al 5%, en cual ya diríamos que estamos en una cuarta ola”, indicó López en entrevista con TV Perú.

