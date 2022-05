El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció sobre la mesa de diálogo que pretendía solucionar el conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas y negó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, “haya pateado el tablero”, como lo indicó en su momento el gobernador de Apurímac.

Así mismo, el titular del MINCETUR señaló que el Gobierno levantará el estado de emergencia en simultáneo al compromiso de paz social de las comunidades de Apurímac.

“Aquí nadie ha pateado el tablero, la propuesta ha sido clara y el premier, además, lo ha oficializado a solicitud de los comuneros el día de ayer en un documento que ya es de dominio público. El Gobierno levanta el Estado de emergencia en simultáneo al compromiso de paz social de las comunidades, con el restablecimiento de toda la actividad social económica de todo el distrito, estableciendo de inmediato una mesa de diálogo que solucione los pendientes, los compromisos en 15 días de plazo”, expresó Sánchez ante la prensa.

Por otro lado, el ministro resaltó que es necesario se haga un “estudio de impacto ambiental tipo auditoria internacional que pueda evaluar hoy el efecto en los subsistemas para poner el suelo parejo.”

“El Gobierno es respetuoso de sus tratados, pero no puede ser que nuestras comunidades estén viviendo así”, agregó.

De igual manera, reconoció que luego de “33 días el Gobierno hace autocrítica” porque no supieron “afrontar como Gobierno” esta preocupación.

Gobernador de Apurímac sobre el premier

Cabe recordar que el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, se refirió a la mesa de diálogo para solucionar el conflicto de Las Bambas y afirmó que el premier, Aníbal Torres, “ha pateado el tablero”.

“Son testigos de todo el esfuerzo que hemos hecho para poder sentarnos en la mesa la empresa, los comuneros y el Ejecutivo. Se ha hecho todo el esfuerzo de traer aquí al premier pero, lastimosamente, no se ha culminado esta reunión porque no se ha levantado el acta, no se ha firmado, y el premier, como dicen criollamente, ha pateado el tablero.“, declaró Lantarón para Canal N.

Agregado a ello, criticó que el primer ministro haya llegado tarde a la reunión y consideró que esta fue una falta de respeto para los comuneros.

“Creo que se ha encariñado mucho con Cusco el premier, se ha ido a Urubamba dejando plantado aquí más de dos horas, esperando desde las 11 de la mañana, para iniciar esta reunión cerca de las dos de la tarde. Yo creo que es una falta de respeto a los comuneros que han hecho el esfuerzo (de asistir)”, expresó.

