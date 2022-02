Ministro Sánchez: “No se puede pretender desestabilizar al Gobierno”

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se pronunció acerca de las declaraciones de la empresaria Karelim López sobre los presuntos actos irregulares en Palacio de Gobierno. El funcionario indicó que con la difusión de dicho testimonio, a través de los diferentes medios de comunicación, se busca “desestabilizar” al país.





Asimismo, pidió a las diferentes agrupaciones políticas defender la “sensatez, el debido proceso y el sistema de justicia”, tras conocer las opiniones de los diferentes personajes políticos sobre la versión de López Arredondo en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Estamos contra la corrupción, caiga quien caiga. No se puede pretender desestabilizar al Gobierno. La democracia se respeta y al presidente democrático, constitucional, también se le respeta”, publicó el ministro Sánchez en su cuenta oficial de Twitter.





En otro momento, consideró importante “desenmascar” las acciones de los políticos que tienen la intención de “golpear al gobierno democrático, desestabilizar la institucionalidad democrática del país”. En esa línea, indicó que el Ministerio Público deberá de realizar las investigaciones correspondientes y recordó que el jefe de Estado rechazó estar involucrado en presuntos actos ilícitos.

“¿A quién le creemos entonces? Al ruido político o a la objetividad (…) Abogamos por una investigación hasta el primer nivel, el país exige eso, pero no que sobre esa base se pretenda desestabilizar el país”, precisó Sánchez.

Por su parte, el primer ministro, Aníbal Torres, indicó que el mandatario no cometió ningún delito de corrupción. “Pedro Castillo no es ladrón. No han probado, ni podrán probar que Pedro Castillo haya recibido un solo sol de la corrupción”, declaró el exministro de Justicia, Torres Vásquez.

