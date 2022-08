Ministro Salas sobre Pedro Castillo: Es una persona sencilla, humilde, he visto como trata a sus trabajadores

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, se pronunció sobre el video donde se observa que dos efectivos de la Policía Nacional se arrodillan para amarrarle los zapatos al presidente de la República, Pedro Castillo, y negó que se trate de un acto humillante; además, aseguró que el jefe de Estado es una persona “absolutamente sencilla, humilde”.

“El presidente de la República es una persona absolutamente sencilla, humilde, yo he visto como trata a sus trabajadores, no esperen eso del presidente. No es un acto, bajo ningún momento, que esté ligado a un campo de tratar de humillar a alguien”, expresó Salas ante la prensa.

Agregado a ello, resaltó que “el tema ha quedado absolutamente claro”.

“Finalmente, el cariño que le tiene su escolta al presidente es grande, yo lo veo“, añadió.

De igual manera, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que el mandatario tiene una “lumbalgia latente” que “seguramente su escolta la conoce” y cualquier movimiento “brusco puede hacer que esa lumbalgia nuevamente vuelva a saltar”.

Así mismo, Salas consideró que la Defensoría del Pueblo “primero debería preguntar”, antes de pronunciarse rechazando la acción vista en dicho video.

“La Defensoría del Pueblo, con responsabilidad, primero debería preguntar, enviarle un documento seguramente al presidente manifestándole su preocupación por estos hechos […] y una vez que el presidente le responda, si el presidente responde una situación que no satisface la pregunta que han hecho, pronunciarse”, manifestó.

En ese sentido, el jefe del MTPE dijo que “no podemos acostumbrarnos en el país a prejuzgar”.

