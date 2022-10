Ministro Salas sobre Jorge López: “Es mejor que los cuestionamientos sean como ciudadano y no como ministro”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, sostuvo que “hay un campo de experiencia” tras la decisión del presidente Pedro Castillo en retirar inmediatamente al extitular del Minsa, Jorge López, luego de la denuncia periodística que revela actos irregulares en su gestión.

En esa línea, respaldó la decisión del mandatario e indicó que es mejor llevar un proceso de investigación siendo un ciudadano y no como un funcionario del Estado, en este caso, un ministro.

“Siempre hay un marco de experiencia. En este año de Gobierno lo que se puede evidenciar es que es mejor que los cuestionamientos sean como un ciudadano y no como ministro. No sé cuándo haya un reemplazo para este sector, pero debe ser en esta semana, no tengo la fecha exacta”, declaró a la prensa.

Como se recuerda, según la investigación periodística de Punto Final, el titular de dicho establecimiento habría ordenado a diversos trabajadores de su sector realizar depósitos bancarios a una cuenta para la compra de un inmueble. Se trataría de una transacción de 70 mil dólares a favor de la expareja de Jorge López.

Por otro lado, se refirió a la audiencia que se viene realizando en el Ministerio Público sobre el pedido de prisión preventiva para los ex asesores del presidente por el denominado caso “El gabinete de las sombras”.

“Todo lo que se está dando con respecto a declaraciones que siga su curso investigación. Por supuesto, de manera objetiva, en el marco del debido proceso y lo que se tenga que decir o se deje de decir, va a tener siempre que ser probado. Sobre la base de eso es que fluyen las investigaciones”, precisó.

