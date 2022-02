Ministro Salas sobre declaración de Karelim López: “La exposición de la documentación reservada tiene un fin político”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció acerca del testimonio de la empresaria Karelim López, quien se acogió a la colaboración eficaz, ante la Fiscalía. El funcionario indicó que la revelación de las supuestas declaraciones de la también promotora de negocios tiene un “fin político”.





“A mi no me queda la menor duda de que la exposición de esta documentación que se entiende es reservada en el Ministerio Público no tiene otro fin más que un fin político”, declaró el titular del Ministerio de Cultura, Salas Zegarra.

Asimismo, indicó que sería “lamentable” que el objetivo de la filtración de dichas declaraciones sea vacar al presidente de la República, Pedro Castillo. En esa línea, consideró que el mandatario debe de gobernar por cinco años y continuar con la implementación de medidas, así desarrollar el plan de Gobierno.





“Mi confianza es plena en el Perú, que vivimos en un estado democrático, donde prima la Constitución y donde tenemos un presidente que fue elegido por cinco años y que tiene que culminar su mandato con el plan de gobierno, la política de Gobierno que hoy en día se viene ejecutando a nivel nacional”, manifestó.

Además, el jefe de Estado señaló que la información por López deberá de ser “contrastada” por el Ministerio Público. “Hay que tener responsabilidad de saber procesar la información”, añadió.

También puedes leer: Romero: Karelim López reveló que Aníbal Torres le habría ofrecido asilo político a Bruno Pacheco para que renuncie

Cabe señalar que, López habría vinculado al presidente de la República, Pedro Castillo, en una organización criminal. Sobre ello, el mandatario se pronunció y rechazó los presuntos actos de corrupción en Palacio de Gobierno.

“Ante la propalación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones a colaborador eficaz (de Karelim López) atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente”, dijo en un mensaje de la nación.

🔵🔴 El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció acerca del testimonio de Karelim López, quien se acogió a colaboradora eficaz ante la Fiscalía. El funcionario indicó que la revelación de las supuestas declaraciones de la empresaria tiene un “fin político”. pic.twitter.com/S4QLWTnxah — Exitosa Noticias (@exitosape) February 27, 2022

Más información: