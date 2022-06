Ministro Salas sobre Boluarte: Esperemos que no existan estrategias para dejarnos sin vicepresidenta

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, dijo esperar que no existan “estrategias” desde el Congreso de la República para inhabilitar políticamente a la vicepresidenta Dina Boluarte y dejar solo al presidente Pedro Castillo para destituirlo del cargo en cualquier momento, por el bienestar del país.

Durante su intervención en el Consejo de Ministros en Arequipa, remarcó que los únicos enemigos que hay que enfrentar es “la pobreza, la anemia, los problemas de salud, (…) la corrupción”, así como diversos problemas que requieren de un trabajo unido de todas las autoridades y peruanos.

“Esperemos que otros poderes del Estado tengan la misma predisposición, que no existan estrategias para dejarnos sin vicepresidenta y dejar al presidente Castillo solo, que no existan más estrategias para ver en qué momento se lo vaca. Creo que eso no le hace bien al país y es importante que Arequipa lo sepa”, manifestó en dicha sesión.

También puedes leer | Ministro Gavidia: Tenemos que trabajar unidos para hacerle frente a la inseguridad ciudadana

Salas Zegarra también enfatizó que la gestión de Castillo Terrones no ha presentado ninguna cuestión de confianza, a pesar de tener las herramientas constitucionales disponibles, porque la voluntad del jefe de Estado es trabajar de manera democrática y en diálogo.

“No hemos presentado una sola solicitud de pedido de confianza, ningún acto como Gobierno para agredir al Congreso. No lo hemos hecho, tenemos las herramientas constitucionales, pero no se ha hecho porque la voluntad del presidente Castillo es trabajar de manera democrática para el pueblo, para los ciudadanos, para quienes más lo necesitan. Queremos avanzar justamente en eso, en democracia, en diálogo”, subrayó.

Más en Exitosa