Ministro Salas: Estamos con actitud dialogante, esperamos que los transportistas nos permitan llegar a una solución

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que el Gobierno es “absolutamente dialogante” y afirmó que espera que los transportistas que están negociando con el Ejecutivo les permitan llegar a una solución para no ejecutar el paro anunciado para este lunes 27 de junio.

“Es un Gobierno absolutamente dialogante, no entramos en intransigencia ni en decir que no los vamos a escuchar. Lo que es posible se pone sobre la mesa, hasta donde podemos llegar y lo que no es posible se les dice. Nosotros estamos con una actitud absolutamente dialogante y esperamos que este sector de los transportistas que están negociando con el Poder Ejecutivo nos permita de una u otra manera llegar a una solución, el país lo que necesita ahorita es tranquilidad“, expresó Salas en entrevista a Canal N.

Además, indicó que están tomando “todas las medidas necesarias en el sentido primero de agotar el diálogo, de exponerles a cada uno de ellos que la voluntad del Poder Ejecutivo es una voluntad de desprendimiento con responsabilidad, entendiendo la crisis y la coyuntura nacional”.

De igual manera, señaló que no permitirán que se violente la propiedad privada o bloqueen carreteras.

“Eso ya está prohibido por ley, eso está penado”, agregó el titular del Ministerio de Cultura (MINCUL).

En ese sentido, afirmó que se debe garantizar la paz social y reveló que el ministro del Interior, Dimitri Senmache, está trabajando un plan operativo a nivel nacional.

“Creo que el presidente de la República (Pedro Castillo) y el primer ministro (Aníbal Torres) han sido claros con lo que refiere al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior de que, independientemente de las negociaciones, lo que se tiene que garantizar es la paz social y creo que eso está garantizado de manera paralela, por supuesto, el ministro del Interior está trabajando un plan operativo a nivel nacional“, detalló el ministro.

Así mismo, informó que emitieron un Decreto Supremo en el que se declara en emergencia las vías nacionales para “ir tomando control”.

“El día de hoy hemos emitido un Decreto Supremo en el cual declaramos en emergencia las vías nacionales con la finalidad de poder ir tomando control, independientemente de las negociaciones que podamos ir realizando”, manifestó el jefe de MINCUL.

