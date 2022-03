Ministro Salas: “El presidente me ha comentado que está absolutamente con la conciencia tranquila”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le informó que se encuentra con “la conciencia tranquila”, tras la difusión del testimonio de la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz.





Asimismo, se manifestó acerca de la recolección de firmas por parte de grupos de oposición al Gobierno para presentar una moción de vacancia en contra del jefe de Estado, Castillo Terrones, y señaló que el mandatario espera que el Ministerio Público investigue la versión de López Arredondo.

“No es sorpresa que se busquen firmas para una vacancia porque es lo que se busca desde el primer día. El presidente me ha comentado que está absolutamente con la conciencia tranquila. Él es el primer interesado en que se investiguen toda esta postulación que quiere hacer la aspirante a colaboradora eficaz (…) Lo que quiere el presidente es que se lo deje trabajar”, declaró el ministro Salas ante la prensa.





En otro momento, el titular del Ministerio de Cultura, Salas Zegarra, indicó que la divulgación de la declaración de López, a través de los diferentes medios de comunicación, tiene un “fin político” y consideró que dicha información deberá de ser contrastada por las autoridades.

“A mi no me queda la menor duda de que la exposición de esta documentación que se entiende es reservada en el Ministerio Público no tiene otro fin más que un fin político”, declaró el ministro Salas.

Cabe señalar que, el presidente Castillo se pronunció al respecto y rechazó los presuntos actos de corrupción que le atribuye la también promotora de negocios. En esa línea, pidió a la población “mantenerse vigilantes”, debido a que se estaría formando un “complot” para desestabilizar el Gobierno.

“Ante la propalación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones a colaborador eficaz (de Karelim López) atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente”, indicó el mandatario en un mensaje de la nación.

