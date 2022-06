Ministro Salas: El gobierno del presidente Pedro Castillo no se entrampa en conflictos

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Tacna y afirmó que el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, no se entrampa en peleas ni conflictos.

“Para el gobierno del presidente Pedro Castillo no existe confrontación que pueda detener el ánimo de él y todo su gabinete de seguir trabajando para ustedes y por ustedes. Ese es el ánimo de este gobierno, no entramparse en peleas, no entramparse en conflictos“, precisó Salas.

También te puede interesar: Aníbal Torres: Existe un plan para imputarle al presidente Castillo la comisión de delitos sin ninguna prueba

Además, afirmó que existen crisis institucionales que se ven reflejadas en arrinconamientos al “trabajo que quiere hacer” el Ejecutivo y resaltó que el mandatario haya asistido ayer, 17 de junio, a brindar declaraciones ante la Fiscalía de la Nación.

“Hay crisis institucionales, sí, en el Perú por su puesto que las hay. Ya no vemos como solamente una institución del Estado es la que, de una u otra manera, trata de arrinconar el trabajo que quiere hacer el Poder Ejecutivo, ya otras instituciones se van sumando, pero el presidente va dando la cara porque cuando uno tiene la conciencia limpia sabe caminar y mirar de frente y eso es lo que hizo ayer el señor presidente de la República”, manifestó el titular del Ministerio de Cultura.

Así mismo, dijo estar seguro que el jefe de Estado seguirá trabajando “con la tranquilidad” con la cual imparte las disposiciones a todo su gabinete “para seguir caminando solamente mirando el Perú y solamente mirando a los peruanos y a las peruanas, porque ese es el objetivo que tenemos que trazarnos para seguir avanzado”.

Otras noticias en Exitosa