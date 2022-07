Ministro Salas no descarta asumir el cargo de Senmache: “Siempre estaré dispuesto a trabajar por el país”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció acerca de la censura al ministro del Interior, Dimitri Senmache, que respaldó la mayoría del pleno del Congreso, debido a la fuga del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. En ese sentido, señaló que dicha medida puede ser determinada por el Parlamento, porque el “campo constitucional se lo permite”, pero que no permite al Ejecutivo realizar sus labores con normalidad.

Asimismo, indicó que el funcionario Senmache no pudo implementar ninguna medida y estrategia que estuvo trabajando con los miembros de su cartera ministerial, con el fin de luchar en contra de la inseguridad ciudadana.

“El Poder Ejecutivo viene formando parte de una situación en la cual los ministros vienen siendo interpelados, censurados. El ministro no tenía ni un mes había presentado una política para poder establecer el tema de la inseguridad ciudadana que vive el país; sin embargo, ni siquiera lo ha podido implementar. Yo creo que hay cosas en el país como la inseguridad ciudadana que no esperan”, señaló el ministro Salas.

Además, reveló que no ha recibido ninguna propuesta para reemplazar al titular del Mininter, Senmache Artola, pero que aceptaría “lo que el Gobierno determine”, con el objetivo de trabajar por el país.

“Son rumores y solo son rumores. Yo en realidad no he sido comunicado en lo absoluto de ello y no he tenido ningún tipo de comunicación, de versión oficial; sin embargo, trabajo para un Gobierno democrático, lo que el Gobierno determine para mi persona siempre estaré dispuesto a trabajar por el país”, indicó.

El ministro Salas recordó que Senmache “tiene 3 días hábiles para presentar su renuncia” y lo consideró como una persona que cumplió con sus funciones de manera “responsable”.

“La situación se dio, él tiene 3 días hábiles para presentar la renuncia que corresponde pero se va con el mejor concepto de lo que es el Consejo de Ministros. Una persona que supo exponer su tema y que lo hizo con absoluta responsabilidad; sin embargo, el Congreso ya sentenció y sobre la base de eso toca seguir avanzando”, manifestó

