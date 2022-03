Ministro Prado sobre gabinete: “No he visto, hasta ahora, ninguna sombra”

El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, hizo un alto a sus actividades en Trujillo para expresar su postura ante la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, la cual está programada para este lunes 14 de marzo, aun así señaló que el mandatario y el Gabinete Ministerial colaborarán con la justicia en todo lo que sea necesario, pues según dió a entender no tienen nada que ocultar.

“El ruido político, a veces, está primando más que las razones sustentadas. Nosotros estamos prestos a someternos a cualquier evaluación, y la justicia tendrá que proceder de acuerdo a lo que corresponde. No vemos ninguna razón justificada para esa vacancia”, señaló el parlamentario.

A pesar de sus declaraciones, reconoció que la gestión no ha sido perfecta y que hay voluntad por mejorar. “El presidente viene trabajando de manera transparente, de manera honesta. Somos seres humanos y estamos sujetos a errores, no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Estamos haciendo grandes esfuerzos en los ministerios y la propia Presidencia de la República para sacar adelante al país. Hoy en día el país está en muy buena posición, pero eso no lo reconocemos”, indicó Prado.

El funcionario fue claro en señalar que “no he visto, hasta ahora, ninguna sombra, de ningún gabinete”, aseverando que todos los miembros del gabinete presidido por Aníbal Torres viene trabajando con honestidad en búsqueda de mejorar las condiciones de los peruanos y promover el desarrollo del país en sus respectivas carteras.

