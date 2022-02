Ministro Carlos Palacios tras investigación en su contra: “Nunca he tenido ningún problema con la justicia”

El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, aseguró que durante su actividad aboral no ha tenido “ningún problema con la justicia”, luego de que se conociera que la Fiscalía Anticorrupción de Junín inició una diligencia en su contra por presunto delito de peculado cuando era director regional de Energía y Minas en dicha región.





“Hay tantas cosas que han hablado de nosotros, de mi persona, y la verdad que hasta a mí me sorprende. Pero yo he trabajado desde 1983, que es el año en el que me he graduado, y nunca he tenido ningún problema con la justicia”, afirmó el funcionario en la recepción de un lote de vacunas pediátricas contra la covid-19 en Callao.

También puedes leer | OEFA amplía autorización a La Pampilla de Repsol para carga y descarga de hidrocarburos





El pasado 11 de febrero, la bancada de Acción Popular se pronunció en contra de la designación de Carlos Sabina Palacios Pérez como ministro de Energía y Minas. A través de un comunicado, indicó que el funcionario “cuenta con innumerables investigaciones y cuestionamientos”.

“El grupo parlamentario de Acción Popular manifiesta su absoluta decepción respecto a la designación como ministro de Energía y Minas al señor Carlos Sabina Palacios Pérez, cuyo máximo galardón profesional ha sido ser funcionario de un gobierno regional de Junín”, se lee en el documento compartido en su cuenta oficial de Twitter.

Recodemos también que el renunciante viceministro de Minas, Jorge Chávez, advirtió que existe la posibilidad de que el Ministerio de Energía y Minas termine por convertirse en una agencia de empleos para las personas vinculadas al partido de Perú Libre.

Más en Exitosa