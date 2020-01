Ministro Morán: “Norma que separa a malos efectivos marca el inicio de una mejor Policía”

El decreto de urgencia para el inmediato pase al retiro de policías condenados por delitos o que transgredan los valores y la legitimidad del uniforme es el hito que marcará el inicio de una mejor Policía Nacional, sostuvo hoy el ministro del Interior, Carlos Morán.

Al destacar su aprobación en el Consejo de Ministros, explicó que la norma permitirá retirar “por falta de idoneidad” en el cumplimiento de su función a los policías condenados por un hecho doloso, así como por violencia contra la mujer.

De la misma forma, el decreto se aplicará a aquellos policías que hayan cometido delitos contra la persona o el patrimonio, sean deudores alimentarios morosos o hayan sido sancionados por más de una infracción muy grave durante la vigencia de la norma.

El decreto, que también considera las infracciones por consumo de drogas o alcohol como causal de cese, indica que el retiro de policías faltos de idoneidad no genera el pago de beneficios o indemnización como consecuencia directa de su aplicación.

“No más policías cómplices de bandas, no más policías violadores, no más policías que se embriagan y disparan. No más policías maltratadores de mujeres ni deudores de alimentos. A esos elementos no los vamos a tolerar un día más en la institución”, anotó.

Indicó que el decreto también permitirá superar los entrampamientos legales y administrativos que actualmente complican dar de baja a los efectivos que cometen actos dolosos o trasgreden los valores y principios que rigen la institución policial.

El titular del Sector Interior explicó que, debido a la permisividad de la norma actual, sancionar a un policía por una infracción grave puede tomar hasta tres años, lo que genera que estos efectivos se mantengan en la institución o sus causas prescriban.

“La inmensa mayoría de los policías peruanos son íntegros y honestos, y cumplen con su deber de manera abnegada, pero no podemos negar que también hay elementos cuyas malas acciones perjudican la buena imagen de nuestra Policía”, comentó Morán.