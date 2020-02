Ministro Morán: “El presidente Vizcarra no me ha desautorizado”

El ministro del Interior, Carlos Morán Soto, se pronunció este miércoles en una conferencia de prensa y habló sobre las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, en donde indica que la medida de retirar la seguridad policial a los nuevos parlamentarios, aún no estaba definida, y se trataba de una ´propuesta’.

“[Reasignar personal policial] es una iniciativa del presidente. La incitativa sigue en pie, el presidente no me ha desautorizado. Más allá de la fórmula legal está la intención del Gobierno de combatir el déficit de policías. […] No es solo congresistas, de acuerdo a la normalidad es también para jueces y fiscales. La iniciativa sigue en pie, no me siento desautorizado”, manifestó Morán.

Además, a pesar de las constantes críticas a su gestión, Morán Soto señaló sentirse confiado de contar con el respaldo del mandatario. “Todos los ministros estamos trabajando por el país voluntariamente y nuestro cargo está a disposición del presidente de la República cuando él lo requiera. Este es un puesto de confianza y estamos listos nosotros para salir del gabinete cuando el presidente nos retire la confianza”, manifestó.

Por último, el ministro del Interior tomó con agrado que algunas bancadas hayan visto de buena manera la medida de retirarles el resguardo policial y además comunicó la nueva disposición que tomará el Gabinete Ministerial.

“Saludo que haya bancadas que hayan aceptado esta iniciativa. Estoy dispuesto a reunirnos para explicar esta iniciativa las bancadas (…) Todo el Consejo de Ministros ha decidido acoger esta iniciativa y renunciar al personal policial, los que estaban como [vehículos] ‘seguidores’ pasarán a trabajar como seguridad ciudadana”, aseveró.