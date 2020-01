Ministro Morán confirmó si la suboficial Jossmery Toledo será sancionada o no

El ministro del Interior, Carlos Morán, se pronunció este viernes sobre la situación de la suboficial de tercera, Jossmery Toledo, quien hace algunas causó revuelo debido a un video que subió a las redes sociales, en donde se le ve modelando con el uniforme de la PNP. Como se sabe, debido a ello, el Fuero Militar Policial le abrió un proceso disciplinario.

El titular del ministerio del Interior detalló que si bien la suboficial afronta un proceso, esto no significaría que reciba un castigo e incluso dio detalles sobre el decreto de urgencia aprobado que regula el retiro de agentes condenados.

“La señorita está bajo un proceso administrativo disciplinario, pero no significa que conlleve necesariamente a una sanción. Me refiero a casos de policías condenados por delito doloso que están dentro de la institución policial y no los podemos retirar”.

Es preciso recordar que el presidente del Fuero Militar Policial, Julio Pacheco Gaige, detalló que los procesos disciplinarios en la PNP comprenden una parte administrativa disciplinaria y otra delictual. Precisó que en el caso de la suboficial, este se encuentra enmarcado en el primer ámbito para determinar si hubo un uso inadecuado del uniforme policial.