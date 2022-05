Ministro Montoya: “Todos los ministros respaldamos a nuestro presidente”

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya Zavaleta, se pronunció durante el X Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Tumbes y destacó que todos los ministros respaldan al presidente de la República, Pedro Castillo.

Así mismo, señaló que hay grupos que difunden noticias que son ajenas a la realidad del país.

“Los grupos organizados que se opusieron a su candidatura, desde hace un par de años, se han convertido en jueces y difunden noticias que están ajenas a lo que estamos viviendo actualmente. La preocupación nuestra por resolver los problemas, cuando las exponemos, inmediatamente nos hacen preguntas que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, me dicen ‘respalda o no al presidente’ como si eso estuviera en duda, todos los ministros respaldamos a nuestro presidente. Más bien, invocamos que nos siga respaldando en nuestra tarea”, precisó Montoya.

Por otro lado, el titular del Ministerio del Ambiente (MINAM) hizo referencia a la denuncia del empresario Zamir Villaverde, quien afirmó que el jefe de Estado manipuló las elecciones generales del 2021 en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese sentido, Montoya consideró que se deben presentar pruebas porque lo que se difunde son mentiras.

“Aquellos que tienen algo que acusar tienen que presentar las pruebas porque, en ciencia, no se puede tener fe. Lo que se tiene es la necesidad de pruebas, pero lo que se difunde, como todo el mundo lo sabe, no son pruebas son infundios que probablemente tienen otro objetivo diferente al que nosotros tenemos actualmente. Lo que buscamos es resolver los problemas del Perú”, puntualizó el ministro.

