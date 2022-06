Ministro Montoya: “No culpemos al presidente por los errores de personas allegadas”

El ministro de Ambiente, Modesto Montoya, sostuvo que no se puede responsabilizar al presidente Pedro Castillo por lo errores cometidos por personas de su entorno, pues aseveró que es “difícil” escoger a personas con trayectoria intachable, “puras y sanas” para ocupar cargos importantes.

“En nuestro país se dice que todo está corrupto… Es difícil escoger personas puras, santas. En ese sentido, el profesor Pedro Castillo no es un mago, no tiene la información de todos, todos tenemos errores. (…) Nos es difícil, a aquellos que tenemos responsabilidad, escoger a personas totalmente intachables”, declaró este jueves a la prensa. “No culpemos al presidente por los errores de personas allegadas, porque sino tendríamos graves problemas con todos los exgobernantes del Perú”, añadió.

Así lo indicó en referencia a las personas investigadas que son cercanas al mandatario como el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y sus sobrinos, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

En esa línea, dijo confiar en la inocencia del presidente Castillo Terrones, quien afronta una investigación preliminar impuesta por la Fiscalía de la Nación, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Seguidamente, destacó al mandatario como un “hombre honesto y transparente” en lo que va de su gestión y pidió que no se generen más conflictos diciendo lo contrario sobre Castillo Terrones, ya que está dispuesto a ponerse derecho para que lo investiguen.

“Yo he conversado con él y lo veo un hombre honesto, transparente y si ha habido algunos problemas con gente en la que ha tenido confianza es problema de ellos. El presidente Castillo ha dicho que todo el mundo se ponga a derecho y que la justicia haga su trabajo, pero por favor no hagamos de ideas no demostradas todo un problema”, refirió.

