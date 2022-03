Ministro Montoya: “Hay que usar todo el poder del Estado para que no se repitan desgracias de esa naturaleza”

Durante la supervisión de las actividades de limpieza y remediación de las áreas afectadas por el derrame de petróleo de Repsol en la bahía de Ancón, el titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya señaló que deben redoblar esfuerzos “para evitar que empresas irresponsables contaminen el ambiente del país”.





Montoya se pronunció sobre la preservación de las especies y las áreas naturales, reiterando que la inacción por parte de la empresa petrolera por remediar los cuantiosos y en algunos casos irreparables daños, tanto al ecosistema como a los sectores que laboran en la zona, como son los pescadores artesanales.

El titular de la cartera del Ambiente mencionó que no quiere que lo sucedido en las playas de Ventanilla culmine como el sonado caso de la playa de Chimbote, recordando que dicha área no se pudo recuperar y que principalmente los pescadores que se servían de los frutos de dicho mar, ahora tiene que buscar formas alternativas para sustentar sus hogares. “Eso hay que evitarlo y hay que usar todo el poder del Estado para que no se repitan desgracias de esa naturaleza”, agregó.

Cabe mencionar que a la mencionada diligencia lo acompañaron el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Alfredo Mamani; el jefe del Sernanp, José Ramírez; la presidenta del OEFA, Miriam Alegría y el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jesús Quispe, quien señaló que “Trabajamos juntos para resolver el problema y que los pescadores vuelvan a su rutina pronto”, puntualizó.

