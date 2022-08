Ministro Montoya criticó a la prensa: “Sacan temas que no tienen que ver y lo distorsionan”

El titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya, se pronunció acerca de las labores que realizan los medios de comunicación para informar a la población sobre un tema u otro. En ese sentido, consideró que los periodistas no están exponiendo las actividades de su sector, solo “temas que no tienen que ver y lo distorsionan”.

“Siempre que hago una declaración con ustedes no sacan nuestro trabajo ambiental, sino temas que no tienen que ver, y lo distorsionan. Yo quisiera que en esta oportunidad nos hagan este servicio de apoyarnos para promover la defensa del ambiente en Lima para que tengan donde pasar momentos de esparcimiento, sino estaríamos con más relleno sanitario”, declaró el ministro Montoya ante la prensa.

Asimismo, señaló que los periodistas solo sacan información que “les interesa” y tergiversan la realidad.

“Yo soy científico. Solo me limito a decir hechos. Ayer invite a ustedes para que me acompañen a Carabayllo y no hubo ninguna mención, cada vez que hago lo mismo, no mencionan lo que hago, sino sacan preguntas que les interesa”, manifestó.

Además, evito pronunciarse acerca de las investigaciones que realiza la Fiscalía en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos actos de corrupción.

“Cada vez que hago comentarios en ese sentido. Utilizan unas dos palabras y distorsionan lo que declaro por eso me voy a limitar a decir solo el tema ambiental”, señaló.

El ministro Montoya también informó que realizó una reunión con jóvenes “preocupados por el medio ambiente”, con el fin de impulsar medidas que ayuden a luchar contra la contaminación ambiental y a cuidar la naturaleza.

“Ayer hice una declaración en este mismo sitio invitando a los jóvenes a participar en defensa de nuestras lomas, pero ninguno de los medios nos han hecho ese servicio de promover esas visitas, que estamos haciendo para defender las lomas que están siendo invadidas”, añadió.

Por último, convocó a los jóvenes a acudir a las Lomas Bella Durmiente de Independencia. “Si no lo hacemos vamos a estar cada vez con mayor destrucción”, agregó.

